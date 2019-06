Calciomercato Napoli, Almendra si avvicina: accordo a 20 milioni

Agustin Almendra è a un passo dal Napoli: già nei prossimi giorni il Boca potrebbe comunicare la chiusura dell'affare. Costerà 20 milioni di euro.

Non soltanto Giovanni di Lorenzo, ma anche un altro colpo in arrivo a centrocampo. Il va oltre il mantra di De Laurentiis "vendere prima di comprare" e si prepara a chiudere il secondo acquisto dell'estate: Agustin Almendra.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in streaming su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'operazione che dovrebbe portare l'argentino classe 2000 al Napoli è in dirittura d'arrivo. Il Boca Juniors del direttore sportivo Burdisso avrebbe ammorbidito la sua posizione.

Nelle ultime 48 ore i contatti sarebbero stati positivi e per la chiusura sembrerebbe soltanto una questione di giorni. Mancherebbe soltanto l'offerta ufficiale del Napoli da 20 milioni di euro, quella che poi gli 'Xeneizes' accetteranno.

Dopo il passo indietro del e il discorso mai approfondito dalla , il Napoli è rimasta l'unica pretendente per aggiudicarsi il 19enne centrocampista, che viene da un'amara delusione al mondiale under-20 con la sua 'albiceleste', eliminata agli ottavi dal Mali.

Rimane ancora tutto stabile sul fronte James Rodriguez: De Laurentiis vorrebbe un prestito con diritto di riscatto e non obbligo, come desidera invece vorrebbe il Real Madrid. Jorge Mendes lavora per il Napoli, ma intanto anche l'Atlético Madrid si potrebbe fare avanti.