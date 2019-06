Calciomercato Napoli: Akè del Bournemouth è l'alternativa a Manolas

Se non si dovesse sbloccare l'affare Manolas il Napoli ha intenzione di presentare un'offerta di 30M al Bournemouth per Akè.

Il continua la propria campagna di rafforzamento estivo nell'intento di mettere a disposizione di Carlo Ancelotti una squadra ancor più competitiva rispetto a quella che ha concluso l'ultimo campionato al secondo posto.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la dirigenza partenopea, nel momento in cui non dovesse riuscire a convincere la a cedere Manolas (è stato raggiunto l'accordo con il giocatore) avrebbe intenzione di portare in il difensore del Bournemouth Nathan Akè.

L'offerta che verrà eventualmente presentata al club inglese sarà di 30 milioni di euro (da pagare in due rate). Nell'ultima stagione in Premier League Akè ha collezionato un totale di 39 presenze e 4 goal.