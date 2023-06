Ufficiale, Naby Keita al Werder: l'ex Liverpool torna in Bundesliga

Colpo di mercato del Werder Brema, che annuncia l'arrivo a parametro zero di Naby Keita: "Club speciale, la sua filosofia mi piace".

Tecnicamente non è ancora un parametro zero, se è vero che il suo contratto con il Liverpool scadrà il 30 giugno. Ma poco importa, perché Naby Keita ha trovato una nuova destinazione ancor prima di terminare ufficialmente la propria esperienza inglese: il Werder Brema. Di nuovo in Germania.

Già, perché il centrocampista guineano aveva già indossato dal 2016 al 2018 la maglia del Lipsia, che a sua volta l'aveva prelevato dal Salisburgo in una delle tipiche operazioni targate Red Bull. Poi l'approdo al Liverpool, la conquista di Premier League e Champions League, l'incapacità di conquistare uno spazio adeguato sotto la guida di Jurgen Klopp. E infine, la decisione di andarsene al Werder.

"Non vedo davvero l'ora di iniziare la nuova avventura a Brema - le prime parole di Keita dopo la firma - I colloqui con la dirigenza, l'ambiente e l'idea di gioco del Werder mi hanno convinto, L'allenatore e mi ha confermato che potrò dare una mano al gruppo. Il Werder è un club speciale, conosco il Weserstadion dai tempi del Lipsia. Il club e la filosofia mi piacciono, questo è il passo giusto per me".

Keita ha firmato un contratto di tre anni, fino al 30 giugno del 2026. Con lui in rosa, il Werder proverà a migliorare lo scadente rendimento offerto nell'ultima stagione in Bundesliga, affrontata da neopromossa: tredicesimo posto e appena tre punti di margine sul terzultimo posto dello Stoccarda, costretto a disputare il playout contro l'Amburgo.