Calciomercato, Montolivo può ripartire dalla Serie B: c'è la Cremonese

La Cremonese pensa all'acquisto low cost di Riccardo Montolivo, svincolatosi dal Milan dopo l'ultima stagione ai margini del club.

Una carriera vissuta da protagonista in , ma l'ultima stagione vissuta ai margini del potrebbe spingere Riccardo Montolivo a tentare una nuova avventura in una realtà minore. Il centrocampista italiano è infatti corteggiato dalla , che pensa in grande per il prossimo campionato di Serie B.

Il classe '85 non è mai sceso in campo nell'ultima annata al Milan e dopo essersi svincolato a fine stagione cerca nuove esperienze per tornare a giocare: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', sulle sue tracce è spuntata la Cremonese, che sta costruendo una squadra per inseguire il sogno promozione.

La squadra di Rastelli ha messo nella propria lista degli acquisti anche altri nomi importanti come Paloschi, Ceravolo, Donnarumma, Stulac e Nestorovski, ma la prima scelta per il centrocampo è l'ex giocatore della Nazionale, che porterebbe sicuramente qualità ed esperienza ad un gruppo che dopo tre anni di B cerca qualcosa in più.