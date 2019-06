Calciomercato, Montolivo al Monza? Spunta l'incredibile possibilità

Dopo l'addio al Milan e un anno senza giocare, Montolivo ha un'offerta dal Galatasaray. Ma occhio anche alla discesa in Serie C...

Tra le polemiche via social e il silenzio in campo, dopo un anno senza giocare, l'ex capitano del ha detto addio ai rossoneri. Scaduto il contratto con il Diavolo il 30 giugno 2019, Riccardo Montolivo sarà libero di scegliersi la nuova squadra con cui ripartire. Magari a sorpresa, al Monza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, esiste la clamorosa possibilità che il centrocampista possa ripartire in Serie C, così da rimanere a vivere a Milano, senza dover stare lontano dalla famiglia o spostarsi con essa in un'altra nazione, magari la .

Il è infatti interessato a Montolivo, ma la destinazione non entusiasma l'ex giocatore della . La discesa in C sarebbe una grande sorpresa, ma il richiamo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe portarlo a dire sì almeno per una stagione.

Il Monza ha del resto intenzione di puntare alla Serie B in maniera netta dopo aver fallito il ritorno in cadetteria nella passata stagione, eliminato ai playoff. L'arrivo di Montolivo porterebbe grande esperienza nel reparto, deciso a tornare in campo dopo un anno e mezzo dall'ultima presenza ufficiale.

Montolivo non scende in campo infatti dal 13 maggio 2018, dal match contro l' pareggiato 1-1. Da allora ha sempre guardato il Milan dalla panchina, senza possibilità di scendere in campo agli ordini di Gattuso.

Chiuso il contratto con i rossoneri, a 34 anni una nuova vita per Montolivo. Magari non così lontano da San Siro.