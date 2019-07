Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Simic all'Hajduk Spalato

Simic è stato ceduto ufficialmente dal Milan all'Hajduk Spalato. Non sono state rese note le cifre del trasferimento.

In attesa di ufficializzare gli arrivi di Krunic dall' e di Theo Hernandez dal , il ha completato una operazione in uscita.

Tramite un comunicato ufficiale la società rossonera ha fatto sapere di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Stefan Simic all'Hajduk Spalato.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'HNK Hajduk Split le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simić. Il Club ringrazia il calciatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive".

Simic, al Milan dall'estate del 2014, ha collezionato solamente 9 presenze in , tutte con la maglia del nella stagione 2016-2017 (è andato in prestito anche al ). L'unica sua apparizione con la prima squadra è stato il match di vinto 5-2 in casa contro il Dudelange.