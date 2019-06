Calciomercato Milan, Torreira intriga: servono 40 milioni

Il Milan punta su Lucas Torreira per il centrocampo: servono 40 milioni per strapparlo all'Arsenal. Rimangono sul tavolo anche Praet e Andersen.

Un anno fa la partenza verso l' con tantissimi rimpianti per le squadre di A che non hanno affondato. Quest'anno, forse, un ritorno in . Il futuro di Lucas Torreira è ancora tutto da scrivere. E il segue la situazione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri starebbero puntando forte sul giocatore uruguagio, in questo momento in Copa America con la sua nazionale, ma che a luglio potrebbe non tornare a Londra per la nuova stagione con l'.

Dietro ci potrebbe essere il Milan, che ha già effettuato un sondaggio con l'agente per capire se l'affare si può portare a termine. Il prezzo però, come minimo, si aggirerebbe sui 40 milioni di euro.

Torreira è arrivato a Londra l'estate scorsa pagato circa 30 milioni ed ha disputato una grande stagione, giocando 50 partite e segnando due goal, contro e .

Il Milan attende per capire cosa fare e attende segnali: il 23enne di Fray Bentos non si sarebbe ambientato al meglio in Inghilterra e anche la compagna spingerebbe per un ritorno in Italia.

RImangono vive le piste che portano ad altri due giocatori, due gioielli del prossimo nuovo allenatore Marco Giampaolo (come è stato Torreira): secondo il 'Corriere dello Sport', anche Praet e Joachim Andersen rimangono nel radar di Maldini e Boban.

Negli scorsi giorni si è parlato anche di un interessamento dell'Arsenal sul duo blucerchiato. Per chiudere un cerchio che potrebbe aprirsi con l'addio di Torreira.