Calciomercato Milan, Todibo per la difesa: idea prestito dal Barcellona

Jean-Clair Todibo, inseguito anche da Juventus e Napoli a gennaio, è una nuova idea per la difesa del Milan: ipotesi prestito dal Barcellona.

Non soltanto Demiral. Il cerca un giovane difensore su cui puntare per la prossima stagione. L'ultimo nome sarebbe quello di Jean-Clair Todibo, centrale del .

Secondo 'France Football', l'ex sarebbe nella lista della dirigenza rossonera. Si starebbe valutando un prestito per il classe 1999, che in blaugrana non sta trovando spazio.

Arrivato a gennaio in Catalogna, Todibo è riuscito a totalizzare soltanto due presenze sul finale di stagione, contro e Vigo, chiuso dalla concorrenza di Piqué, Umtiti e Lenglet.

Prima di scegliere la , il diciannovenne francese era stato seguito anche dal e dalla . Poi il Barcellona. Ora, forse, nel suo futuro potrebbe finalmente esserci la .