Calciomercato Milan, Todibo in salita: col Barcellona 'ballano' 10 milioni

Il Milan offre 15 milioni per Todibo, il Barcellona ne chiede 25 più il diritto di recompra: si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto.

Tra Jean-Clair Todibo e il , di strada in salita ce n'è. Ed è rappresentata dalla 'forbice' che separa il Diavolo dal , con cui la trattativa non appare per nulla agevole.

Oltre alla concorrenza di diversi club europei, non ultimi Monaco ed Everton , come spiega 'Sky' rossoneri e blaugrana appaiono distanti circa la valutazione del difensore francese.

La modalità su cui Milan e Barça stanno lavorando all'operazione è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma è proprio la cifra di quest'ultimo a frenare le velleità di Boban e Maldini.

Il Milan non va oltre i 15 milioni di euro, mentre i catalani valutano il cartellino di Todibo non meno di 25. Ma non solo, perchè il Barcellona nell'accordo vorrebbe inserire anche un diritto di recompra per non perdersi eventuali exploit del classe '99.

L'assalto a Todibo rappresenta una delle due piste 'calde' che il Diavolo sta battendo per rinforzarsi a gennaio: l'altra conduce al ritorno di Ibrahimovic, che sembra avvicinarsi .