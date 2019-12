Calciomercato Milan, Ibrahimovic vicino: in gruppo dal 30 dicembre?

Il Milan si appresta ad accogliere di nuovo Ibrahimovic: offerti 6 mesi di contratto con opzione per un altro anno, può allenarsi dal 30 dicembre.

Quello del non è stato certo il Natale più felice e sereno possibile, visto che è reduce dal terrificante 5-0 patito sul campo dell’, gli ultimi giorni del 2019 potrebbero però ancora regalare una di quelle gioie che potrebbero far dimenticare l’ultimo complicato periodo: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti, il corteggiamento che va avanti ormai da mesi ha avuto l’esito sperato ed il fuoriclasse svedese dovrebbe tornare a Milanello già alla ripresa degli allenamenti in programma il 30 dicembre.

Dopo aver annunciato l’addio ai Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic è stato accostato a vari club ma, una volta sfumata l’ipotesi , è stata la pista che porta dritta al Milan quella che si è fatta fin da subito più concreta.

Tra i dirigenti del club meneghini circola ottimismo e ad attendere Ibra ci sarebbe un contratto di sei mesi con scadenza a giugno, con una clausola per il rinnovo legata al numero di goal segnati.

Zlatan Ibrahimovic, 38 anni, ha già vestito la maglia del Milan dal 2010 al 2012 vincendo uno Scudetto ed una . Reduce da due stagioni in nelle quali ha segnato 52 reti in 56 partite, in caso di ritorno sarà chiamato a risollevare una squadra che ha profondamente deluso nella prima parte di stagione.