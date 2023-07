Il Milan tenta il sorpasso sulle rivali: incontro con il Sassuolo per Frattesi

E’ previsto in giornata un incontro tra il Milan ed il Sassuolo: i rossoneri spingono per Frattesi, ma vogliono evitare possibili aste.

Un incontro per tentare quell’accelerata che può tradursi in un sorpasso sulla nutrita concorrenza. Il Milan incontrerà in giornata il Sassuolo e lo farà avendo un unico obiettivo: discutere in maniera concreta di Davide Frattesi.

Il centrocampista neroverde è uno dei giocatori più ambiti in assoluto di questa sessione di calciomercato e se fin qui nessun club è riuscito a trovare la giusta chiave per sbloccare l’operazione che porterebbe al suo trasferimento, gli uomini mercato rossoneri vogliono adesso capire in quali ambitici ci si deve realmente muovere.

Con Tonali che ha già salutato per ripartire dal Newcastle e Bennacer che resterà ai box per mesi ancora, il Milan, dopo aver accolto Loftus-Cheek, deve prendere nuovi tasselli per il suo centrocampo e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’interesse per un elemento con le caratteristiche di Frattesi è così forte che Pioli sarebbe anche disposto a rivedere il modulo di partenza e a passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Il centrocampista del Sassuolo insomma piace e anche tanto, ma per quanto la volontà di prelevare il suo cartellino sia grande, il Milan è più che deciso a non prendere parte ad aste.

Il Sassuolo era partito da una valutazione di 40 milioni di euro, ma via via le sue pretese si sono leggermente abbassate. Adesso si può pensare di prendere Frattesi per circa 35 milioni di euro, cifra questa che si può abbassare inserendo la giusta contropartita.

L’Inter si è spinta fino a 23 più Mulattieri, offerta non ritenuta sufficiente, mentre il Milan potrebbe provare ad alzare il tiro mettendo sul tavolo anche il cartellino di Lorenzo Colombo.

Sulle tracce di Frattesi c’è anche la Roma (che potendo contare su un diritto del 30% sulla rivendita del suo cartellino potrebbe piazzare un vero affare), così come ci sta pensando il Napoli.

La concorrenza insomma è forte, ma il Milan nelle prossime ore proverà a capire se ci sono i margini per superare tutte le rivali e provare anche a staccarle.