Calciomercato Milan, Suso può partire: Roma pista viva

Non tramonta la pista che potrebbe portare Suso dal Milan alla Roma: i rossoneri chiedono 40 milioni e pensano a uno tra Schick e Under.

Pronto a fare il suo esordio contro il nell'International Champions Cup negli , il rimane molto attivo anche sul fronte mercato, dove il nome di Suso resta nella lista dei possibili partenti.

I rossoneri hanno bisogno di fare cassa e per questo motivo la trattativa per arrivare alla cessione dello spagnolo alla potrebbe decollare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, sta infatti continuando a tessere la tela da settimane, in attesa del momento giusto per chiudere questa operazione.

Da limare però la distanza economica tra le parti. Il Milan per Suso chiede infatti 40 milioni di euro, cifra che i giallorossi non sono disposti a spendere. Nulla da fare inoltre per l'inserimento di Nicolò Zaniolo nella trattativa, visto il netto 'no' a questa ipotesi arrivato direttamente da Petrachi.

A sbloccare l'affare potrebbe allora essere uno tra Patrik Schick e Cengiz Under, altri due giocatori che piacciono al Milan. Il tutto resta però ancora da valutare, con la Roma che dovrebbe poi giungere a un'intesa con Suso, il quale negli ultimi incontri con la dirigenza rossonera ha chiesto 6 milioni annui per rinnovare il contratto.