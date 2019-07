Calciomercato Milan, si sblocca Bennacer: si può chiudere in giornata

Dopo un lungo braccio di ferro, il Milan si avvicina a Bennacer: sciolto il nodo ingaggio, i rossoneri possono chiudere oggi la trattativa.

Dopo le difficoltà delle ultime ore, si sblocca l'affare Ismaël Bennacer per il . Grazie al lavoro degli agenti del giocatore, secondo quanto riporta 'Sky Sport', è stato risolto infatti il nodo legato all'ingaggio e ora la trattativa procede spedita.

La giornata di venerdì può dunque essere quella decisiva per la chiusura dell'operazione e regalare al tecnico Marco Giampaolo un innesto importante in regia.

Il Milan, sempre per il centrocampo, continua comunque a lavorare anche per Jordan Veretout, per il quale resta forte tuttavia la concorrenza della . Secondo 'Sky', l'agente del giocatore viola incontrerà nelle prossime ore sia il club di Via Aldo Rossi sia i capitolini, per definire un accordo con una delle due società.

I rossoneri probabilmente continueranno a proporre nella trattativa l'argentino Lucas Biglia come contropartita tecnica per arrivare al giocatore francese. Anche nel suo caso la giornata di venerdì potrebbe dunque rivelarsi decisiva.