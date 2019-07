Calciomercato Milan, Seri verso il 'no': lo tratta il Galatasaray

Il Milan rischia di veder sfumare un altro obiettivo: l'ivoriano Seri è in trattativa per un prestito al Galatasaray. È di proprietà del Fulham.

Il incassa un altro 'no'. Questa volta è Jean Michael Seri ad allontanarsi dai rossoneri: il centrocampista ivoriano sembra infatti diretto verso il .

A comunicarlo è la stessa società di Istanbul con una nota sul proprio sito ufficiale, nella quale si legge che il club ha avviato la trattativa con il , proprietario del cartellino.

La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito, come spiegato dallo stesso Galatasaray nel comunicato.

Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/cG9yeBc4YO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 luglio 2019

Seri, ex , è arrivato al Fulham lo scorso anno dopo aver fatto benissimo in con il Nizza. Non è andata altrettanto bene in Premier League, visto che i 'Cottagers' sono retrocessi immediatamente.

L'ivoriano classe 1991 è stato pagato 30 milioni dal club londinese, che ora è vicino a perderlo. Anche il Milan ha bussato alla porta, incassando però un altro due di picche. Seri vola verso il Galatasaray.