Calciomercato Milan: Sensi convince, Chelsea e Tottenham su Kessié

Stefano Sensi è la prima opzione per il centrocampo del Milan a gennaio. Con un occhio di riguardo a Kessié, che piace a Chelsea e Tottenham.

In casa Milan non sarà un gennaio di grandi manovre, come annunciato da Gattuso e Leonardo nelle scorse settimane, ma un mercato fatto di occasioni e necessità. Sempre in attesa di scoprire Paquetà, il profilo che convince i rossoneri a centrocampo è quello di Stefano Sensi .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il classe 1995 di proprietà del Sassuolo sarebbe il primo obiettivo su cui il Milan è deciso a puntare. Diventato un perno per De Zerbi in questa stagione - già 10 presenze da titolare - e nel giro della Nazionale, l'ex Cesena ha vissuto un 2018 importante e può salire ancora di livello l'anno prossimo.

Prestito con diritto di riscatto, questa la formula su cui vorrebbe lavorare il Milan, anche a costo di sacrificare provvisoriamente un giovane. Si potrebbe trattare di Plizzari , portiere del 2000 che è chiuso dal quasi coetaneo Donnarumma, ormai un intoccabile per Gattuso e una certezza dei rossoneri.

Per caratteristiche tecniche e non solo, Sensi è considerato il profilo perfetto dalla dirigenza e dallo staff tecnico di via Aldo Rossi. Può giocare in tutti i ruoli di un centrocampo a tre e allo stesso modo essere la spalla di Kessié o Biglia in una mediana a due. Una duttilità di cui il Milan ha estrema necessità, specialmente in questo periodo difficile per quanto riguarda gli infortuni che stanno colpendo la squadra.

A gennaio le sliding doors a centrocampo non dovrebbero essere particolarmente in movimento, essendo Fabregas ormai sfumato e Manuel Fernandes un obiettivo difficile. Ma per giugno il discorso può cambiare, anche perché su Franck Kessié si sono attivate Chelsea e Tottenham , stando a quanto riporta 'Tuttosport'.

Le londinesi hanno messo gli occhi sull'ivoriano e lo seguono già dai tempi dell'Atalanta, ma ora dopo due anni di Milan il classe 1996 è ritenuto più pronto per il salto in Inghilterra, un campionato che ha sempre riscosso il suo gradimento. Il Milan dovrà prima di tutto riscattarlo, essendo il 22enne ancora in prestito dai bergamaschi. Situazione da risolvere per il Milan, che intanto, secondo il 'Corriere dello Sport', ha blindato un altro pezzo pregiato come Higuain.

Chi è pronto a salutare la compagnia è Fabio Borini , diretto allo Shenzhen in Cina. Sirene anche per Zapata, su cui il Milan dovrà fare una valutazione vista la continuità che ha trovato ultimamente il colombiano.