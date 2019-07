Calciomercato Milan, piace Rodolfo Pizarro: il messicano tra i nomi per la trequarti

Il Milan valuta il profilo di Rodolfo Pizarro: il trequartista messicano del Monterrey interessa ai rossoneri. Ha vinto la Gold Cup 2019 da titolare.

In attesa di chiudere per Bennacer, dopo aver ufficializzato Krunic, il continua la caccia ai rinforzi a centrocampo. Tra gli obiettivi non ci sarebbe soltanto Veretout, ma anche Rodolfo Pizarro, direttamente dal .

Il trequartista del Monterrey secondo 'Sky Sport' sarebbe uno dei nomi nuovi che piace ai rossoneri. Essendo un giocatore più offensivo, nel 4-3-1-2 di Giampaolo potrebbe ricoprire probabilmente solo la posizione dietro alle due punte.

Il classe 1994 ha giocato nel Chivas e nel Pachuca prima di approdare al Monterrey. Nell'ultimo anno è diventato anche un titolare della nazionale, con cui ha vinto da protagonista la Gold Cup 2019: ha giocato da titolare tutta la fase finale del torneo.

Ha segnato 7 reti in 40 partite con il suo club nell'ultima stagione, mentre con la 'Tri' ha realizzato 4 goal in 22 partite. E il Milan lo segue.