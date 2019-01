Calciomercato Milan, Piatek caldo: summit Leonardo-Preziosi

Milan sempre più su Piatek: in giornata previsto un incontro tra Leonardo ed Enrico Preziosi, per il polacco pronto un ingaggio da 2M più bonus.

Milan sempre più convinto di Krzysztof Piatek . Quella di venerdì è una giornata cruciale per il passaggio del polacco dal Genoa ai rossoneri, con un summit fissato tra Leonardo e il patron rossoblù Enrico Preziosi .

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come fa sapere 'Sky' il direttore generale del Diavolo incontrerà il presidente dei liguri per muovere passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare Piatek alla corte di Gattuso: la cifra è sempre quella, 40 milioni di euro.

Questo è ciò che chiede il Genoa per privarsi del proprio gioiello, mentre il Milan ha già pronto il contratto da sottoporre all'erede prescelto di Higuain: 2 milioni più bonus di ingaggio a stagione per 5 anni (lo stipendio attuale ammonta 450mila euro).

Nel pomeriggio, il direttore sportivo del Grifone Perinetti aveva preannunciato che le due società si sarebbero viste per Piatek : l'intrigo del mercato di gennaio potrebbe presto sbloccarsi.