Calciomercato Milan, Piatek non sarà scontato: "Facciamo fatica a venderlo..."

Continua la trattativa di mercato tra Milan e Genoa per Krzsztof Piatek. Con Gonzalo Higuain sempre più vicino al Chelsea di Maurizio Sarri, i rossoneri devono ora chiudere l'affare con i rossoblu per arrivare al centravanti polacco.

Un colpo che non pare però così scontato. Il Genoa, consapevole del valore del vice-capocannoniere della Serie A, non ha infatti intenzione di fare sconti sul prezzo del giocatore. Lo ha spiegato il dg dei liguri, Giorgio Perinetti, ai microfoni di 'Radio CRC'.

"L'offerta non è ancora arrivata, ma ci sarà presto un incontro. In serie A è difficile che possano esserci grandi cambiamenti, diventa complicato muovere qualche giocatore. Poi stiamo vivendo il tormentone Higuain che forse può coinvolgere anche noi".

Il dirigente rossoblu ha poi sottolineato come il Genoa non abbia bisogno di privarsi di Piatek a gennaio e che se ciò dovesse accadere sarà solamente difronte a un'offerta convincente da parte del Milan.

"Noi abbiamo detto che Piatek, Romero e Kouame non li andiamo ad offrire e non è nella nostra intenzione cederli, ma sono giocatori che destano interesse. Non so darvi una percentuale sulla partenza di Piatek. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte".