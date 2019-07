Calciomercato Milan, Pezzella, Upamecano e Pereiro sono i nomi nuovi

Il Milan continua a cercare un difensore centrale. Pezzella e Upamecano i nomi nuovi, mentre per il reparto avanzato spunta Gaston Pereiro.

Dopo aver sistemato l’out di sinistra con Theo Hernandez, il grande obiettivo del è ora quello di puntellare la zona centrale della sua difesa. Non è un caso che nelle ultime settimane siano stati diversi i centrali accostati al club meneghino e all’interno della lunga lista vanno ora aggiunti altri due nomi: quelli di German Pezzella e di Dayot Upamecano.

Per quanto riguarda l’argentino della , nella giornata di mercoledì il suo agente Martin Guastadisegno è stato a Casa Milan per un primo incontro conoscitivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club meneghino si è voluto più che altro informare sulla situazione del giocatore per capire a che cifra può essere liberato.

La Fiorentina valuta il suo capitano non meno di 20 milioni di euro e comunque al momento non va considerato nella lista dei cedibili. Il nuovo proprietario del club gigliato, Rocco Commisso, ha infatti pubblicamente detto di aspettare Pezzella negli per la tournée che attende i viola e questo fa capire come al momento l’idea di lasciar partire un giocatore così importante è abbastanza remota.

Pezzella è comunque entrato nel radar del Milan, al pari di Lovren, Nastasic ed ora anche Upamecano. Per il centrale del servirebbero non meno di 20 milioni ai quali andrebbero aggiunti quelli di un ingaggio piuttosto sostazioso, meno potrebbero invece essere quelli richiesti dallo 04 per liberare un Nastasic che, dopo l’arrivo di Kabak (soffiato proprio al Milan) ora non è più una primissima scelta nel reparto. Il costo del cartellino del difensore serbo potrebbe essere tra l’altro abbassato inserendo magari Ricardo Rodriguez come contropartita.

Dayot Upamecano è invece il nome più nuovo tra quelli accostati al Milan. Come riportato da Sky, il centrale del è tra gli elementi che avrebbero tutte le caratteristiche richieste dai meneghini (compresa la giovane età visto che è un ’98), ma il club tedesco continua a chiedere cifre molto alte per il suo cartellino.

Gli uomini mercato rossoneri non sono comunque concentrati solo sulla difesa, ma continuano a sondare il mercato alla ricerca di elementi per ogni reparto da regalare a Marco Giampaolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati c’è anche quello di Gaston Pereiro.

Il gioiello del può agire sia da trequartista che da ala ed è stato proposto ai dirigenti rossoneri che ora stanno studiando la situazione. Costa 15 milioni di euro, ma considerando anche che il suo contratto scadrà nel 2020, il prezzo è da considerarsi trattabile. Ha 24 anni, è forte e piò crescere ancora, ma sulle sue tracce c’è anche il che punta a portarlo in Premier League.