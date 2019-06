Calciomercato Milan, l'ordine di Elliott: tetto ingaggi a 2.5M

Per rimettere i conti del Milan in ordine, il fondo Elliott ordina ai rossoneri di inserire il tetto ingaggi: nessuno stipendio superiore a 2.5M.

Il mercato estivo del si preannuncia sempre più complicato. Dopo aver visto sfumare Sensi, destinato all' , i rossoneri possono dover fare i conti con un'altra grande difficoltà: il tetto ingaggi.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', il Fondo Elliott ha deciso che il mercato dovrà essere costruito senza chiudere contratti che prevedano ingaggi superiori ai 2.5 milioni di euro.

Non solo: la proprietà ha anche dato disposizione di non prendere parte ad aste e inserirsi in trattative con prezzi troppo alti e insostenibili. Un limite agli investimenti arrivato dopo aver mancato la Champions (e tutti i benefici economici), in attesa di capire il proprio destino in .

Finora il mercato del Milan è stato piuttosto silenzioso: l'unico nuovo arrivato è Rade Krunic. Anche in uscita non sono stati compiuti movimenti importanti. E, in ogni caso, l'obiettivo sarebbe quello di chiuderne una eventuale entro il 30 giugno.

In questo modo, con una plusvalenza importante, potrebbe essere attenuato il rosso di almeno 100 milioni previsto per il bilancio che si chiuderà a fine mese.