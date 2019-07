Calciomercato Milan, offerta per Veretout: 13M + Biglia, no della Fiorentina

Il Milan ha provato un'altra offerta per arrivare a Jordan Veretout: 13 milioni più il cartellino di Lucas Biglia. La Fiorentina ha detto no.

Con l'arrivo già definito di Krunic e quello ormai prossimo alla definizione di Bennacer, il ha già messo a segno due colpi a centrocampo. Non è però ancora finita: i rossoneri vogliono fare anche il terzo, ed è Jordan Veretout.

Secondo quanto raccontato dal 'Corriere dello Sport', il nome del francese non sarebbe passato di moda. Il centrocampista della è ancora sulle scrivanie di Maldini, Boban e Massara, nonostante la sembri più avanti.

Per l'ex e il Milan avrebbe già anche inoltrato un'offerta al club toscano: 13 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia. Troppo poco per il club di Rocco Commisso, che non vuole incassare meno di 25 milioni di euro dall'addio del centrocampista.

Il 'no' all'offerta non sarebbe però una chiusura definitiva della Fiorentina. A Montella interesserebbero sia Lucas Biglia che Diego Laxalt: li vorrebbe uno a centrrocampo e uno sulla fascia sinistra di difesa.

Agli obiettivi di mercato (tra cui non figurano più Torreira e Ceballos per l'eccessivo prezzo) si sarebbe aggiunto anche Luan Capanni. Sul fantasista brasiliano classe 2000, di proprietà del Flamengo, ci sarebbe da battere la concorrenza della .