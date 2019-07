Calciomercato Milan, Modric non allettato: scogli ingaggio e gap tecnico

L'idea Luka Modric per il Milan sembra piuttosto intricata: sono due i grandi scogli, l'ingaggio e il gap tecnico tra il Real e i rossoneri.

Un'idea, una tentazione, un sogno. Luka Modric è ancora una volta nei pensieri di un club di Milano: l'anno scorso l' , quest'anno il . Anche una semplice suggestione però deve fare i conti con degli ostacoli.

Come spiegato da 'Tuttosport', la strada che porta il centrocampista croato, detentore del Pallone d'Oro, verso i rossoneri è piena di insidie e di scogli diffcilmente sormontabili.

Il principale riguarda l'ingaggio: Modric al momento al percepisce oltre 10 milioni netti di euro all'anno. Una cifra elevatissima, soprattutto per un club che starebbe pensando di vendere i giocatori con lo stipendio più alto, come Donnarumma o Biglia.

Inoltre i rossoneri potrebbero trovarsi nuovamente a fare i conti con il Fair Play Finanziario, che già quest'anno li ha spinti a rinunciare all' . E spalmare i 10 milioni annui su più anni non è semplice.

Un altro problema che si riscontrerebbe sarebbe il gap tecnico rispetto al Real Madrid. Modric passerebbe dalla vittoria di 4 delle ultime 6 a non giocare nemmeno l'Europa League. In più, in una squadra meno qualitativa.

Gli ostacoli da sormontare non sono pochi: l'idea al Milan però rimane, la suggestione Modric c'è. La tentazione di provare a fare uno strappo alla regola. E coronare un sogno.