Calciomercato Milan, missione a Madrid: nel mirino Ceballos e Borja Mayoral

Il Milan punta a un rinforzo di lusso dal Real: incontro a Madrid per parlare con i Blancos, nel mirino soprattutto Ceballos e Mayoral.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il oggi ha incontrato il per parlare di alcuni esuberi dei Blancos che potrebbero interessare ai rossoneri.

I nomi nel mirino del Milan sarebbero soprattutto due: Dani Ceballos e Borja Mayoral, entrambi attualmente impegnati agli Europei Under 21 con la ma che non rientrano nei piani di Zidane.

Sembra invece da escludere, almeno per il momento, la possibilità che i rossoneri arrivino a top players del calibro di Isco o Asensio.

Alla missione in Spagna, oltre a Paolo Madini e Zvonimir Boban, ha partecipato anche Frederic Massara che nei prossimi giorni verrà ufficialmente nominato come nuovo direttore sportivo del Milan ma già lavora a stretto contatto con la dirigenza rossonera.

Infine il Milan mantiene i contatti per Kabak, difensore turco che ha una clausola rescissoria da 'soli' 15 milioni di euro. I rossoneri hanno alzato l'offerta d'ingaggio per il giocatore e nei prossimi giorni si capirà se l'operazione potrà davvero andare in porto.