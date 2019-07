Calciomercato Milan, Matic è l'ultima idea: se ne parla con Mijatovic

Il Milan tratta Lovren ma avrebbe chiesto informazioni anche su Nemanja Matic. Il contratto col Manchester United scade nel 2020.

Non solo giovani di qualità. Il ora cerca anche un po' d'esperienza internazionale e in tal senso vanno letti i recenti incontri con Predrag Mijatovic, ex che oggi lavora per l'agente Vlado Lemic.

Tra i giocatori seguiti dal procuratore c'è il difensore Lovren, anni 29 e in uscita dal . Il profilo ideale insomma per completare la retroguardia rossonera dopo l'addio di Cristian Zapata e considerato come Caldara sia fermo da quasi un anno.

Il Liverpool però secondo 'Tuttosport' per cedere Lovren chiede 20 milioni di euro mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 15 più eventuali bonus. Al giocatore invece verrà offerto un quadriennale da 2,5 milioni di euro.

Nei colloqui con Mijatovic però il Milan avrebbe preso informazioni anche su Nemanja Matic, altra possibile occasione di mercato dato che il suo contratto col scade nel 2020.

Il profilo di Matic, non più giovanissimo e con un ingaggio abbastanza alto, non rientra pienamente nei parametri di Elliott ma la sensazione è che se ci fosse una possibilità i rossoneri potrebbero fare uno strappo alla regola per assicurarsi un uomo di sicura esperienza in mezzo al campo.

E' invece destinato a restare solo un sogno Luka Modric. Il Real Madrid non vuole cedere il Pallone d'Oro e inoltre lo stipendio del croato sarebbe assolutamente fuori portata rispetto al tetto ingaggi imposto da Elliott.