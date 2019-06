Calciomercato Milan, Manolas e Torreira obiettivi per il nuovo corso

Prima offerta del Milan per Manolas, ma la Roma vuole il pagamento della clausola. Per il centrocampo il sogno è Torreira.

Fallito il tentativo di approdo alla , il sta vivendo una nuova rivoluzione. Via Gattuso, via Leonardo, vecchie e nuove conoscenze in rossonero. Boban e Maldini a dirigere il calciomercato, con Marco Giampaolo in arrivo in panchina. Tecnico che ha già in mente chi provare ad acquistare.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo Sky Sport il sogno di Giampaolo sarebbe quello di riportare in un suo vecchio giocatore, ovvero Torreira: il centrocampista uruguagio si è però ben integrato all' e per il Milan sarà difficile acquistarlo anche davanti ad una buona offerta per i Gunners.

Intanto però il Milan ha avviato i primi contatti per. Il difensore greco piace non poco alla società rossonera, che ha provato fin qui ad avere uno sconto rispetto alla clausola rescissoria di 36 milioni di euro presente nel contratto del centrale.

Il Milan si è mossa per anticipare la concorrenza, provando a convincere la anche riguardo al fatto che i giallorossi hanno bisogno di avere delle plusvalenze entro la fine di questo mese. Per ora però il team capitolino non si schioda dal prezzo della clausola.

L'alternativa per affiancare Romagnoli al centro della difesa è sempre Lovren, campione d'Europa con il . I Reds non sembrano intenzionati a blindare il giocatore e ascolteranno eventuali offerte per lasciarlo partire verso nuovi lidi, magari italiani.

Prima di ogni operazione, compresa quella relativa a Krunic, servirà comunque attendere l'ingaggio ufficiale di Giampaolo: nella giornata di venerdì importanti novità, così da cominciare il nuovo calciomercato rossonero.