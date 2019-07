Calciomercato Milan, incontro con il procuratore di Luan Capanni

Il Milan ha avuto un incontro in sede con Mikael Silvestre: l'ex interista è l'agente del trequartista brasiliano della Lazio Luan Capanni.

Come già sottolineato in più di una occasione, l'obiettivo del è quello di mettere a disposizione di Giampaolo una squadra competitiva che possa lottare per la qualificazione europea e che possa essere fatta di giovani in grado di crescere velocemente.

Tra questi giovani potrebbe esserci anche il trequartista classe 2000 Luan Capanni. Nel pomeriggio odierno il procuratore del ragazzo, l'ex difensore di e Silvestre, ha avuto un lungo incontro con la dirigenza rossonera.

Capanni, attuamente svincolato, nella stagione appena trascorsa ha collezionato 19 presenze e 13 goal nel campionato di Serie B Primavera con la maglia della .