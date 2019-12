Calciomercato Milan, Lobotka nome nuovo: sfida al Napoli

Non solo il Napoli: anche il Milan mette nel mirino Stanislav Lobotka del Celta Vigo, si punta ad un prestito con obbligo di riscatto.

Oltre al Napoli, un'altra italiana mette nel mirino Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Vigo, secondo 'Sky', piace anche al .

Dopo il ritorno in grande stile di Ibrahimovic, il Diavolo non intende fermarsi e per gennaio tenta il colpo anche in mediana: lo slovacco, su cui da tempo c'è il , è un nome gradito a Boban e Maldini.

L'idea del Milan è quella di puntare su un prestito con obbligo di riscatto, anche se gli azzurri hanno messo sul piatto una ventina di milioni contro i 25-30 chiesti dal Celta.

In tutto ciò Lobotka è blindato da una clausola rescissoria da 50 milioni, anche se trovando le chiavi giuste la trattativa può decollare. E il Milan sfida il Napoli.