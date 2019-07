Calciomercato Milan, Leo Duarte è il nuovo nome per la difesa: accordo vicino

In passato accostato alla Roma, Duarte può arrivare in rossonero: contatti per portarlo in Serie A.

Dopo Lovren, Demiral e Rugani, nuovo nome per la difesa del . Vista l'assenza di Caldara per diversi mesi, Giampaolo, Maldini e Massara stanno lavorando all'acquisto di un centrale difensivo per la prossima stagione: questo potrebbe essere Leo Duarte.

Il difensore #Duarte del @Flamengo accostato nei giorni scorsi alla è a un passo dal #Milan Operazione da 11 milioni di euro — Alessandro Austini (@aleaus81) July 26, 2019

Secondo il giornalista Alessandro Austini, infatti, il Milan sta facendo sul serio per il giocatore del Flamengo, 23enne che in passato era stato accostato anche alla Roma. L'operazione per il difensore centrale brasiliano sarebbe di 11 milioni di euro, cifra comunque accessibile.

Dal 2016 Duarte gioca tra i professionisti con la maglia del Flamengo ed ha attirato su di sè diversi club nel corso degli anni: tra questi come detto anche la Roma, che ha però puntato su altri elementi nella passata sessione di calciomercato estiva.

Qualche tempo fa l'ex romanista Juan aveva tra l'altro paragonato Duarte a Marquinhos, attuale difensore del passato in proprio nella Capitale. Più che una scommessa, un giocatore pronto a sbarcare in Europa per mettersi alla prova con il grande calcio.

L'unione tra Milan e brasiliani è sempre stata utile ad entrambe le parti e nelle prossime settimane i colori verdeoro potrebbero tornare a Milanello: tentativi di portare Duarte in Italia in queste ore positivi, come confermato anche in terra sudamericana, e sviluppi della trattativa nei prossimi giorni.

Il Flamengo detiene il 50% dei diritti economici di Leo Duarte: la società brasiliana possiede il 40% e il 10% è invece nelle mani dello stesso giocatore. Il Milan è pronto a chiudere.