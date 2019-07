Calciomercato Milan, Krunic si allena già coi rossoneri

Rade Krunic, nonostante non sia ancora ufficialmente del Milan, si allena già nel quartier generale del Diavolo: si attende solo l'annuncio.

Manca ancora l'ufficialità, ma Rade Krunic veste già il rossonero. Il centrocampista, ormai ex , si allena col in attesa dell'annuncio.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A rivelarlo è 'Sky', spiegando come il bosniaco si trovi a Milanello da due giorni svolgendo sedute atletiche per farsi trovare al meglio agli occhi di Giampaolo ed iniziare in condizione la nuova avventura al Diavolo.

Per Krunic, il Milan verserà nelle casse dell'Empoli 8 milioni di euro e consegnerà al neo tecnico una pedina duttile e di qualità con cui rinforzare la mediana.

Per rendere ufficiale l'operazione va sistemato qualche piccolo intoppo burocratico, ma come detto il classe '93 può già considerarsi un calciatore rossonero.