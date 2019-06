Calciomercato Milan, Kovacic dal Real Madrid: Boban può essere decisivo

L'incontro tra Milan e Real Madrid potrebbe dare vita a una collaborazione di mercato: Mateo Kovacic e Dani Ceballos i nomi più caldi.

Un viaggio importante per coltivare i rapporti istituzionali con uno dei più prestigiosi club al mondo: il grosso della dirigenza del è tornata da Madrid dove ha avuto modo di incontrare José Angel Sanchez, direttore generale del Real.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Non è assolutamente da escludere che si sia parlato di mercato e di possibilità all'orizzonte per i rossoneri: i 'Blancos' hanno speso la cifra record di 303 milioni e devono concentrarsi sulle cessioni di quei giocatori ritenuti esuberi e poco utili a Zinedine Zidane. Tra questi figura anche Mateo Kovacic.

Come si apprende da 'Il Corriere dello Sport', il croato è il nome nuovo per il Milan: un ruolo decisivo a riguardo potrebbe averlo il ritorno nei quadri dirigenziali del connazionale Zvonimir Boban, già pienamente operativo. Nel suo caso, gli ex campioni d'Europa potrebbero aprire a un addio in prestito, formula che non dispiacerebbe a Paolo Maldini che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' al rientro in .

"Il viaggio è andato bene. Buone notizie per Giampaolo? Le portiamo sempre, siamo ottimisti per questo Milan".

Colui che stuzzica maggiormente la fantasia è sempre lui: Dani Ceballos, valutato 45-50 milioni ma ormai in rotta di collisione con il e, soprattutto, con Zidane, liquidato in un colloquio dove è emersa la volontà del calciatore di non essere più allenato da lui.

L'articolo prosegue qui sotto

Non sarà però facile ottenere il 'sì' dei madrileni che vorrebbero monetizzare il più possibile da una cessione dell'ex Betis, aspetto che cozza con il bisogno del Milan di impostare una trattativa scorrevole e senza un dispendio economico di grandi dimensioni.

Più suggestione che altro, invece, Isco: per lui il club meneghino dovrebbe compiere almeno due sacrifici, in modo da poter sostenere un'eventuale acquisto e l'oneroso ingaggio. Per la difesa si sono fatti i nomi di Reguilon e Nacho.

'La Gazzetta dello Sport' fa riferimento anche a Odegaard, ex baby-prodigio norvegese prestato con risultati altalenanti in all'Heerenveen e al Vitesse. Occhio anche a Theo Hernandez, in uscita sulla fascia sinistra.