Calciomercato Milan, Keita Balde l'alternativa a Correa

Il Milan sta cercando di chiudere l'acquisto di Angel Correa dall'Atletico. Qualora dovesse saltare, però, i rossoneri hanno in mente l'idea Keita.

Dall' al , passando dal ? Il tragitto potrebbe essere compiuto da Keita Balde, che non è stato riscattato dai nerazzurri dopo la fine della stagione.

Il primo obiettivo del Milan in attacco è sempre Angel Correa dell'Atletico, ed il club sta lavorando con l'intenzione di chiudere. Ma, secondo 'Sky Sport', alla società rossonera è balzata in mente anche l'idea Keita Balde come eventuale piano B. Al momento è solo un'idea e non c'è una trattativa.

L'Inter lo aveva preso in prestito dal Monaco ma con un diritto di riscatto molto alto, fissato a più di 30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra lo ha lasciato partire e adesso, chissà, potrebbe tornare in sulla sponda opposta di Milano.

Ricordiamo comunque che si tratta solo di un'idea e tra Milan e Monaco non è scattata ancora nessuna trattativa; dato che se dovesse arrivare Correa, Giampaolo non avrebbe più bisogno di un'altra punta.