Calciomercato Milan, Jungdal alle visite mediche

Visite mediche con il Milan per Andreas Jungdal, portiere 17enne che a febbraio aveva svolto un periodo di prova con i rossoneri.

Non solo al presente, il pensa anche al futuro e al rafforzamento del settore giovanile che da oggi ha un nuovo innesto: si tratta di Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002 (è alto 1,95 m) proveniente dal Vejle.

Come riportato da 'Sky Sport', il ragazzo si è presentato alle ore 8 alla clinica Madonnina per sostenere le visite mediche di rito, prima di porre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.

Jungdal era rimasto in prova per un periodo a partire da febbraio: nel corso delle settimane ha convinto per qualità fisiche e tecniche, inducendo il Milan a fare il grande passo di tesserarlo.

Un colpo in prospettiva per il 'Diavolo' che spera di farne un altro dal dopo Theo Hernandez: il sogno resta Dani Ceballos, i 'Blancos' hanno offerto l'esubero Mariano Diaz.