Calciomercato Milan, incontro con la SEG: è l'agenzia di Depay e Strootman

A Casa Milan si sono presentati i vertici dell'agenzia olandese SEG: cura gli interessi di giocatori come de Vrij, Strootman, Blind e tanti altri.

Mentre qualcuno parla addirittura del sogno Modric, la realtà del fino a oggi si chiama Krunic e Theo Hernandez. Ma i quadri dirigenziali rossoneri stanno provando, tra una riunione e l'altra, a smuovere le acque in vista delle prossime settimane di calciomercato.

Oggi, ad esempio, a Casa Milan è andato in scena un incontro con i vertici della SEG, il cui acronimo sta per Sports Entertainment Group: si tratta di un'agenzia olandese che, tra i propri assistiti, vanta personaggi piuttosto illustri e ben conosciuti anche dal calcio di casa nostra.

I più conosciuti sono l'interista de Vrij, Daley Blind, Depay, l'ex giallorosso Strootman, l'atalantino de Roon, l'ex Cillessen. Ma anche Promes, Arias, il romanista Karsdorp, l'altro atalantino Gosens e via discorrendo.

Nel listone dei giocatori sotto la supervisione della SEG compare anche Arnaut Danjuma, esterno olandese del Bruges e della nazionale. Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta per un interesse della , ma negli scorsi mesi si era parlato di lui anche come possibile nome a sorpresa proprio per il Milan.