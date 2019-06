Calciomercato Milan, idea Kramaric: "Può valere 40 milioni"

Potrebbe esserci il nel futuro di Andrej Kramaric. Nelle ultime ore hanno infatti preso sempre più vigore le voci che vorrebbero il bomber croato nel mirino dei rossoneri.

L’attaccante dell’ potrebbe rappresentare la spalla ideale per Piatek, ma arrivare a lui potrebbe non essere semplicissimo, visto che sono diversi i club europei pronti a sfidarsi pur di assicurarselo.

A confermarlo è stato l’agente di Kamaric, Vincenzo Cavaliere, in un’intervista rilasciata a Milannews.

“Piace al Milan ma Kramaric interessa a mezza Europa, essendo uno degli attaccanti più prolifici in Europa. In è uno di quelli che ha segnato di più nelle ultime due stagioni, anche se non gioca nel o nel . Tutte le squadre che stanno cercando un attaccante ovviamente sono interessate a lui”.