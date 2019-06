Calciomercato Milan, Gustavo Gomez è stato riscattato dal Palmeiras

Gustavo Gomez non è più un giocatore del Milan: il Palmeiras lo ha riscattato al raggiungimento del 50% delle presenze. Ai rossoneri 4,5 milioni.

In attesa di definire ufficialmente l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo, il conclude la prima operazione in uscita: Gustavo Gomez lascia definitivamente i rossoneri e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Palmeiras.

Non c'è l'annuncio da parte dei due club, ma a svelarlo nelle scorse ore è stato l'agente del centrale paraguaiano, Renato Bittar, che a una radio paraguaiana ha confermato l'avvenuta operazione.

"Con molta allegria, il Palmeiras ha acquistato il cartellino di Gustavo Gomez".

In realtà si tratta di un'operazione... automatica: il contratto stipulato tra Milan e Palmeiras per il prestito di Gomez, per il quale i brasiliani hanno pagato un milione e mezzo di euro, era presente una clausola secondo cui il paraguaiano sarebbe stato riscattato al raggiungimento del 50% di presenze stagionali fino a giugno. Obiettivo raggiunto.

Nelle casse del Milan pioveranno dunque altri 4,5 milioni di euro per un giocatore che, dal suo arrivo dal Lanus nell'estate del 2016, non è mai riuscito a imporsi. Al Palmeiras, invece, Gomez è una pedina importante di Scolari. Tanto che ora c'è lo Donetsk sulle sue tracce.