Calciomercato Milan, Fekir è il sogno: 35 milioni per provare a prenderlo

Il giocatore francese andrà in scadenza nel 2020 e per questo il Milan proverà a strappare un prezzo dimezzato per acquistarlo.

Si muove piano apparentemente senza fretta il calciomercato del , visto e considerando come i rossoneri aspettino la decisione finale riguardo l' e Giampaolo si sia appena insediato alla pari di Boban e Maldini. Dai prossimi giorni si farà sul serio, tra accelerate per i giocatori vicini e nuovi desideri: come Nabil Fekir.

Secondo France Football, infatti, il Milan starebbe seriamente pensando a Fekir per la prossima stagione, forte del fatto che il trequartista francese andrà in scadenza nel 2020 e potrebbe partire per una cifra decisamente inferiore rispetto a quella che il chiede.

Il Lione ha sempre valutato il giocatore sui 70 milioni di euro, allontanando tutte le pretendenti nell'ultimo biennio (tra cui il ): il Milan vuole spingere sull'ultima opportunità del club per monetizzare, arrivando a circa 35 milioni di euro per portarlo in rossonero.

Fekir non sembra in procinto di firmare con il Lione un rinnovo e il club francese non ha intenzione di cederlo a zero. Un addio a prezzo dimezzato sarebbe comunque difficile da prendere in considerazione per la società di Aulas, ma il Milan vuole comunque provarci.

Ovviamente Fekir non potrebbe arrivare in prestito con obbligo o diritto di riscatto nel 2020 o 2021, ma solamente proporre un acquisto definitivo, magari con pagamento rateizzato. Il destino del Campione del Mondo sarà deciso sicuramente quest'estate, con un rinnovo o una cessione immediata.

Nell'ultima stagione Fekir è stato tra i protagonisti del Lione, tornato ai gironi di grazie al risultato delle due finali e al terzo posto ottenuto in : per il trequartista, utilizzabile anche come prima o seconda punta in caso di necessità, nove goal e sette assist. Un sogno a cui il Milan vuole provare a credere.