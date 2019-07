Calciomercato Milan, per Demiral la Juve vuole 30 milioni: Rugani alternativa

Il Milan cerca un difensore e guarda in casa Juve: idea Demiral, ma costa 30 milioni. L'alternativa al turco è un altro bianconero: Daniele Rugani.

Per la terza estate consecutiva, la strada che collega e è bollente sul mercato. Di mezzo ci sono ancora dei difensori centrali, come fu Bonucci nel 2017 e nel 2018 e Caldara l'anno scorso.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Quest'anno è il turno di Merih Demiral. Il turco classe 1998 è appena stato acquistato dalla Juventus per 18 milioni di euro dopo i 6 mesi trascorsi al . L'interesse rossonero però sarebbe fortissimo. spinto soprattutto da Marco Giampaolo.

Secondo il 'Corriere dello Sport' la Juventus non vorrebbe però privarsi del giocatore e avrebbe sparato una richiesta importante: 30 milioni di euro. Una cifra su cui il Milan sembra avere più di un dubbio.

L'intenzione di Fabio Paratici sarebbe in realtà quella di resistere alle offerte o, in caso di cessione, mantenere comunque il controllo sul giocatore, tramite un contro-riscatto in caso di prestito ad esempio.

L'ex Lisbona, Alanyaspor e Sassuolo in bianconero dovrà affrontare una concorrenza spietata: nel suo ruolo ci sono Chiellini, Bonucci, Rugani e anche il nuovo arrivato De Ligt.

Secondo 'Tuttosport', però, lo stesso Milan starebbe valutando un altro centrale proprio della Juventus, ovvero Daniele Rugani. Un altro che potrebbe subire l'arrivo di De Ligt e la presenza di due colossi come Bonucci e Chiellini.

I bianconeri per il difensore ex hanno rifiutato offerte importanti negli scorsi mesi. Ora però in panchina c'è Sarri, colui che in Toscana è stato il suo mentore. Nonostante questo, il Milan ci potrebbe provare.