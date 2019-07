Calciomercato Milan, Demiral resta caldo: possibile assalto a fine agosto

Demiral resta nel mirino del Milan ma piace anche a Manchester United, Roma e Zenit. La Juventus però non vuole perderne il controllo.

Tutti pazzi per Merih Demiral. Nell'estate dei difensori, da Godin a De Ligt passando per Manolas, il centrale turco si sta ritagliando il suo spazio sulle prime pagine dei giornali.

Proprio l'ex , d'altronde, ha realizzato il rigore decisivo in -. Il tutto dopo aver giocato 45' di altissimo livello confermando quanto di buono si dice su di lui. E complicando i piani del .

A questo punto infatti per i rossoneri sarà più difficile strappare uno sconto sui 35-40 milioni richiesti dalla Juventus per cedere Demiral a titolo definitivo senza mantenere un diritto di riacquisto. Ipotesi quest'ultima che non piace al Milan.

Boban e Maldini quindi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', starebbero pensando di aspettare gli ultimi giorni del mercato prima di sferrare l'assalto decisivo e portare Demiral al Milan alle loro condizioni.

Una strategia rischiosa però, considerato come su Demiral secondo 'Tuttosport' potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale. Il difensore turco, oltre che al Milan, piace pure a , e mentre l' al momento si sarebbe defilato.

La Juventus comunque, come detto, al momento non vorrebbe cedere Demiral anche a causa delle condizioni fisiche di Chiellini. Il tutto a meno che il suo sacrificio non possa aiutare magari a riportare a un certo Paul Pogba...