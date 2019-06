Calciomercato Milan, De Rossi nel mirino: rossoneri in pole per lui

Daniele De Rossi piace a Fiorentina, Sampdoria, Inter e Bologna, ma il Milan sarebbe avanti a tutti. Decisivi i rapporti con Maldini e Giampaolo.

Daniele De Rossi è uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Ciò che fino a poche settimane fa sembrava difficile anche solo da immaginare, oggi è realtà e per il centrocampista che è stato liberato dalla dopo esserne diventato una delle più grandi bandiere di sempre, c’è la fila.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Per De Rossi si è recentemente parlato di un futuro all’estero (Boca Juniors e le opzioni che sembravano più calde), ma negli ultimi giorni hanno preso sempre più vigore le voci che lo vorrebbero ancora in nella prossima stagione.

Come riportato da Il Giornale, tra i club maggiormente interessati ad assicurarsi l’esperienza e la classe dell’ex capitano giallorosso c’è il . Il club meneghini rappresenterebbe per DDR una vera a propria tentazione e a porre i rossoneri in vantaggio su tutti ci sarebbero gli ottimi rapporti con Paolo Maldini.

Il Milan aveva già tentato un approccio lo scorso 19 giugno e presto tornerà alla carica. Anche Marco Giampaolo, in tempi non sospetti, non ha d’altronde lesinato complimenti nei confronti del giocatore.

L'articolo prosegue qui sotto

Quello rossonero non è però l’unico club dato sulle tracce di De Rossi. Come riportato dal Corriere Fiorentino, a Firenze c’è un gruppo di lavoro, che comprende anche Montella e Pradè, che ben conosce fin dai tempi della Roma l’ex fuoriclasse giallorosso, e che avrebbe già provato un primo approccio. Nonostante le smentite di Commisso (“Ci sono tante fake news”), De Rossi piace molto alla , squadra nella quale lo stesso centrocampista avrebbe la possibilità di onorare la memoria del suo amico Davide Astori.

De Rossi è stato inoltre accostato alla di Ferrero (a Genova ritroverebbe Eusebio Di Francesco) e all’, e nelle ultime ore al folto numero di pretendenti si sarebbe aggiunto anche il .

All’ombra delle Due Torri c’è ora Walter Sabatini a dirigere i lavori e, come riportato dal Corriere dello Sport, tra il giocatore e l’ex direttore sportivo della Roma regna da sempre un rapporto di grande stima reciproca.