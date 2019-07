Calciomercato Milan, Cutrone accetta il Wolverhampton: 22 milioni totali

Patrick Cutrone sta per lasciare il Milan: rientrato in Italia scuro in volto, l'attaccante giocherà nel Wolverhampton in Premier League.

Sfumata la cessione di André Silva al , sarà Patrick Cutrone il sacrificato per dare il via alla rivoluzione del : è praticamente fatta per la cessione agli inglesi del Wolverhampton.

Come riportato da 'Tuttosport', ai rossoneri andranno 18 milioni di parte fissa più ulteriori 4 di bonus legati alle prestazioni del giocatore, rientrato in fretta e furia in dagli dove si trovava in tournée con la squadra.

Il 21enne attaccante è apparso piuttosto contrariato all'idea di dover lasciare il club che lo ha visto crescere fin dalle giovanili, un percorso concluso con l'esordio in prima squadra e 27 goal realizzati in 90 partite. Alla fine, tuttavia, si è dovuto rassegnare.

Per il Milan si tratterà di una plusvalenza piena che farà bene al bilancio, bisognoso di ossigeno per raggiungere il break even concordato con l'UEFA e necessario per la rinascita del club a tutti gli effetti.

Il sostituto di Cutrone dovrebbe essere Rafael Leão: in danno per fatto il passaggio del 20enne portoghese alla corte di Marco Giampaolo, in attesa di novità anche per quanto concerne il difensore centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli.