Calciomercato Milan, Cutrone piace al Sassuolo: ma ora può restare

Intrigo Patrick Cutrone in casa Milan: l'attaccante piace al Sassuolo, ma i rossoneri valutano l'ipotesi di tenerlo.

Non solo centrocampo: le manovre del di quest'estate riguarderanno anche l'attacco. Con un nome in particolare al centro delle voci di mercato: quello di Patrick Cutrone, il cui futuro non è ancora definito.

Secondo 'Tuttosport' l'attaccante piace molto al , che vorrebbe un giovane italiano su cui incentrare il proprio progetto. II classe 1998 potrebbe arrivare grazie alla cessione di Babacar, ma la strada è in salita.

Il Milan infatti non ha digerito bene l'esito dell'operazione Sensi, finito all' dopo lunghe trattative anche con i rossoneri. La valutazione del giocatore sarebbe di 25 milioni di euro, una cifra importante per il Sassuolo.

La cessione del giocatore non sembra inoltre così certa come pareva essere nelle scorse settimane. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti il Milan starebbe riflettendo sulla possibilità di tenere Cutrone anche per l'anno prossimo.

Il giudizio decisivo sarà quello di Marco Giampaolo, che settimana prossima prenderà le redini della squadra. I 27 goal in 90 presenze, a soli 21 anni, stanno però facendo pensare la dirigenza rossonera a una permanenza.

Lo scorso anno Cutrone è stato chiuso dalla presenza prima di Higuain e poi di Piatek: nel sistema a una punta di Gattuso ha poco spazio. Con quello a due punte di Giampaolo le cose potrebbero però prendere un'altra piega. Sassuolo e volontà del giocatore permettendo.