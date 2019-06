Calciomercato Milan, Cutrone è cedibile: si punta su André Silva

Il Milan è pronto a cedere Patrick Cutrone, il suo cartellino è valutato 25 milioni. Rientrano invece nei piani di Giampaolo Calabria e Suso.

E’ approdato al quando era solo un bambino e proprio con i meneghini ha poi esordito nel calcio dei grandi consacrandosi come uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Patrick Cutrone è cresciuto con la maglia rossonera addosso, la sua avventura all’ombra del Duomo potrebbe però essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il Milan e Giampaolo sono pronti a puntare sul rientrante André Silva e quindi per il giovane attaccante attualmente impegnato ai Campionati Europei Under 21 potrebbe non esserci più spazio.

Nelle scorse ore, a Casa Milan, Paolo Maldini ha incontrato l’agente di Cutrone, Donato Orgnoni, al quale ha annunciato che il giocatore può essere ceduto. Il club rossonero ha anche già fissato il prezzo per il cartellino del giocatore che si aggira sui 25 milioni di euro.

Il nome di Cutrone nei giorni scorsi è stato accostato a quello della , dove eventualmente troverebbe un suo grande estimatore: Vincenzo Montella.

Nella sede del Milan si è anche visto Lucci, l’agente di Calabria e Suso, e in questo caso il discorso che fa il Milan è diverso. La società infatti reputa i due giocatori incedibili perchè rientrano totalmente nei piani di Marco Giampaolo.