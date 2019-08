Calciomercato Milan: Correa in salita, rispunta Depay

La trattativa per Angel Correa tra Milan e Atletico si complica: i rossoneri propongono un prestito, gli spagnoli chiedono 50 milioni. Risale Depay.

La strada per portare Angel Correa al è sempre più in salita. Poche settimane fa sembrava una trattativa destinata ad andare in porto, ma ora le parti sembrano distanti e il rischio che salti l'affare è molto alto.

Come spiega 'La Gazzetta dello Sport', l'allontanamento è dovuto soprattutto a una questione di formula. Il Milan sarebbe passato dall'offerta di 40 milioni di euro complessivi, 35 di parte fissa più 5 di bonus, a una possibilità di prestito con eventuale riscatto , soprattutto a causa dello stallo nella cessione di André Silva. L' Atlético non sarebbe però d'accordo.

I 'Colchoneros', secondo i parametri economici imposti dalla , hanno bisogno di fare cassa subito per poi provare l'affondo con Rodrigo, attaccante del Valencia in cima alla lista dei desideri di Simeone. Dopo i grossi esborsi, Joao Felix in testa, a Madrid battono cassa e non si muovono dalla r ichiesta di 50 milioni già avanzata inizialmente.

La dirigenza rossonera potrebbe provare a virare su altri obiettivi nel rush finale del mercato, con un nome in testa: quello di Memphis Depay . Secondo 'Tuttosport' l'attaccante olandese del sarebbe valutato 40 milioni di euro . Se la trattativa dovesse già essere stata imbastita nei giorni scorsi, si potrebbe arrivare a una chiusura prima del gong del mercato.

Sarebbe nata anche l'idea dal Gremio, giocatore già trattato da Leonardo nella scorsa stagione, prima dell'esplosione in Copa America. L'operazione potrebbe arrivare a costare 60 milioni di euro, troppi per le casse rossonere. in stallo, in attesa di uno sblocco.