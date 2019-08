Calciomercato Milan, Correa in salita: l'Atletico Madrid non può tesserare Rodrigo

Si fa molto dura per il passaggio di Angel Correa dall'Atletico Madrid al Milan: i Colchoneros hanno comunicato a Rodrigo che non possono tesserarlo.

La lunga trattativa fra e per Angel Correa rischia di concludersi con un nulla di fatto. Lo sostiene l'emittente televisiva spagnola 'El Chiringuito TV', che svela gli ultimi sviluppi della situazione.

Il club colchonero, infatti, si sarebbe ritirato dall'operazione Rodrigo, attaccante del individuato come sostituto del giocatore argentino, e avrebbe comunicato al giocatore di non essere in grado di pagare al momento i 60 milioni di euro pretesi dal suo club per poterlo tesserare.

El Atleti ha comunicado a Rodrigo que de momento NO pueden ficharle. Se complica la salida de Correa. Lim seguirá esperando hasta el día 2 la oferta de 60 millones. — Alex Silvestre (@alexsilvestreSZ) August 28, 2019

Per questo, nonostante Correa non si alleni da alcuni giorni con la squadra di Simeone, e abbia da tempo dato il suo assenso per trasferirsi in con la maglia rossonera, l'affare rischia seriamente di saltare. Anche perché finora il club spagnolo ha sempre respinto le offerte del Milan, l'ultima delle quali da 25 milioni, chiedendo 40 milioni per lasciar partire il giocatore.

Lim, il presidente del Valencia, dal canto suo ha comunque fatto sapere che intende aspettare fino al 2 settembre, giornata di chiusura del calciomercato estivo sia in , sia in , per l'eventuale pagamento della somma richiesta da parte dei Colchoneros.