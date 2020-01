Calciomercato Milan, Christensen è l'alternativa a Todibo

Stante l'indecisione di Todibo, il Milan ci prova per Andreas Christensen: vorrebbe il centrale del Chelsea in prestito con diritto di riscatto.

Obiettivo numero uno: Jean-Clair Todibo. Ma si tratta di un obiettivo particolarmente complicato per il , stante l'indecisione del difensore del , cercato anche dai tedeschi dello Schalke 04. E così, ecco spuntare l'alternativa.

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo 'Sky Sport' si tratta di Andreas Christensen, centrale danese del , in campo 8 volte in Premier League in questa stagione. Proprio lui è il giocatore individuato dal Milan nel caso la trattativa con il Barcellona per Todibo dovesse definitivamente naufragare.

Il ds Frederic Massara, del resto, nelle scorse ore aveva già annunciato la possibilità di spostare il mirino su un altro elemento che potesse fare al caso del Milan:

"Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan, altrimenti non ci sarà un problema".

Il problema, nel caso di Christensen, è principalmente uno: mentre il Chelsea accetta unicamente di cedere il danese a titolo definitivo, il Milan è orientato a formalizzare una proposta per un prestito con diritto di riscatto.

Il nome di Christensen, peraltro, non è nuovo per quanto riguarda il Milan: l'ex giocatore del Mönchengladbach era già stato accostato ai rossoneri un anno fa, senza che si giungesse mai a una vera e propria trattativa con il Chelsea.