Calciomercato Milan, Todibo temporeggia: convocato dal Barcellona per la Supercoppa

Jean-Clair Todibo non è ancora convinto della destinazione Milan, la dirigenza rossonera aspetta ma valuta altri nomi: "Seguiamo anche altri profili".

Il 2020 del riparte con un altro passo falso: lo 0-0 casalingo mette per l'ennesima volta in evidenza tutte le lacune di una rosa che non riesce a ingranare. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic si complica anche il fronte mercato: Jean-Clair Todibo non è ancora convinto della destinazione e la dirigenza rossonera sta valutando anche altri profili.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il giovane difensore del non è ancora del tutto sicuro di voler lasciare il club blaugrana e avrebbe spinto per l'inserimento di un controriscatto nell'affare. Inoltre non mancano le richieste anche di altri club esteri, da qui la lunga riflessione che sta facendo perdere la pazienza al Milan.

Il ds Massara ha infatti confermato di avere sotto mano anche altri profili da valutare in alternativa, come riportato a Sky:

"Stiamo valutando se ci sono le possibilità per rinforzarci ulteriormente. Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan, altrimenti non ci sarà un problema".

Intanto il Barcellona ha convocato Todibo per la sfida di Supercoppa di contro l' che i catalani giocheranno in . Un ulteriore segnale che allontana il giovanissimo talento dalla causa milanista.