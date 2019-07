Calciomercato Milan, chiusura vicina per Duarte: affare da 11 milioni

Leo Duarte non ha preso parte all'allenamento del Flamengo e salterà la gara contro il Botafogo: al Milan per 10 milioni di euro più 1 di bonus.

Il accelera sul mercato e puntella anche il reparto difensivo: il giovane centrale del Flamengo Leo Duarte è ormai vicinissimo alla firma. Dal arriva la conferma che il giocatore non ha preso parte all'ultimo allenamento e attende la chiusura del trasferimento.

Il classe '96 non prenderà parte neanche alla partita contro il Botafogo in programma domani: la fumata bianca potrebbe dunque arrivare nelle prossime ore sulla base di 10 milioni di euro più uno di bonus da versare nelle casse del club brasiliano.

Duarte va a completare il gruppo di centrali rossoneri, che in questo momento vede Musacchio e Romagnoli come titolari, considerati i problemi fisici di Caldara e la cessione di Zapata. Pronto per il brasiliano un contratto di cinque anni: in attesa di definire i nuovi colpi in attacco, il Milan piazza il rinforzo in difesa.