Openda fa la storia: tripletta in cinque minuti in Ligue 1

Seconda tripletta stagionale per il belga, stavolta a Clermont: tre reti in un lasso di tempo da record.

Nell'epoca dei servizi streaming di film e serie tv, ma anche di un calcio sempre più televisivo e con la possibilità di vedere ogni singolo match in diretta, è facile perdersi cinque minuti. Certo, possono essere recuperati con la funzione in grado di tornare indietro, ma il bello del live è sempre più affascinante.

Quello che ti permette di vedere dal vivo le emozioni, senza distrazioni. Ovvio, può capitare di dover interrompere la visione, proprio per cinque minuti essenziali. Probabilmente molti telespettatori si saranno assentati nei 5' più importanti della carriera di Ikoma-Loïs Openda.

Mattatore assoluto della sfida vinta 4-0 contro il Clermont, Openda ha infatti siglato una tripletta in cinque minuti: al 30', al 33' e al 34'. Nessuno era mai riuscito ad ottenere un tale numero di reti in un lasso di tempo così rapido, nemmeno i grandi del PSG o del Marsiglia.

Openda non è nuovo a triplette, vista quella segnata contro il Tolosa lo scorso ottobre, quando le marcature furono però diluite - da subentrato - nel giro della mezz'ora finale. Segno, anche in quel caso, di come il belga si scateni in modo talmente forte da essere infermabile.

Uno status di intoccabile, un momentum in stile videogiochi in cui Openda non ha nessun limite. Contro il Clermont vantaggio con un bel diagonale dalla sinistra, dunque conclusione vincente da centro area sul delizioso invito di Thomasson.

A chiudere il tris il tremendo errore difensivo del Clermont, con retropassaggio verso l'ultimo difensore che Openda è stato lesto a capire: pallone rubato, Diaw - portiere di casa - scartato e pallone ancora in rete per il 12esimo goal in Ligue 1.

Convocato agli scorsi Mondiali in terra qatariota, Openda, classe 2000, si sta confermando come uno degli attaccanti belgi di nuova generazione capaci di confermarsi ad alti livelli: dopo le due stagioni in doppia cifra con il Vitesse in Olanda, ha sfondato quota dieci con la sfida del 27esimo turno. Puntando ai venti per la prima volta in carriera: -8, grazie alla tripletta da record.

Proprio grazie al dato di Openda, il Lens sta lottando per una qualificazione alla Champions 2023/2024: un ulteriore passo in avanti dopo il già ottimo settimo posto della passata stagione in Ligue 1 e il recentissimo passato nella seconda serie.