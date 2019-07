Calciomercato Milan, Ceballos apre al prestito: non vuole fare guadagnare i suoi agenti

Dani Ceballos avrebbe chiesto al Real di non cederlo a titolo definitivo per contrasti con i suoi agenti. Il Milan propone un prestito biennale.

Dopo aver vinto gli Europei Under 21 con la da protagonista, ora per Dani Ceballos è tempo di scegliere la sua prossima destinazione.

Il centrocampista, secondo 'Marca', non rientra nei piani di Zidane ma allo stesso tempo il spera di fare cassa con una sua eventuale cessione. Cessione che il giocatore vorrebbe però posticipare al 2020.

Ceballos infatti avrebbe dei forti contrasti con i suoi attuali agenti e proprio per questo chiede di andare via, ma solo in prestito.

Tra un anno d'altronde il suo impegno con il procuratore attuale scadrà e in questo modo Ceballos non gli permetterà di incassare la percentuale sul suo trasferimento.

🎙️CEBALLOS: "No quiero estar más tiempo en el banquillo porque creo que mi momento ha llegado". ¡A las 12 #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/iSKOpBnAEc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2019

La richiesta di Ceballos, peraltro, potrebbe fare il gioco del che avrebbe offerto al Real Madrid un prestito biennale con diritto di riscatto. Formula come detto gradita pure al giocatore, che sogna di tornare un giorno al 'Bernabeu' dalla porta principale.

La cosa certa è che Ceballos difficilmente resterà al Real Madrid per fare panchina. Le sue dichiarazioni al ''El Chiringuito TV' in tal senso sono chiare.

"Credo che sia arrivato il mio momento. Quando hai davanti giocatori come Kroos e Modric diventa molto difficile".

Dani Ceballos chiede spazio: il Milan può continuare a sognare il grande colpo.