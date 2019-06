Calciomercato Milan, Ceballos pallino: prestito biennale con diritto di riscatto

Il Milan studia il piano per Ceballos: pronta l'offerta al Real Madrid di un prestito biennale con diritto di riscatto. Sfida alla Roma per Veretout.

L'incontro con il è servito per gettare le basi di un solido rapporto collaborativo con uno dei club più prestigiosi al mondo: il nuovo di Maldini, Boban e Massara ha in mente la rinascita rossonera che dipenderà molto da innesti di grande qualità. Meglio ancora se provenienti dai 'Blancos'.

Il profilo maggiormente cercato dal trio dirigenziale (considerate le difficoltà di arrivare a Lucas Torreira) è quello di Dani Ceballos, valutato 45-50 milioni: agli Europei Under 21 sta dimostrando il proprio valore con la maglia della , acuendo l'interesse milanista e la necessità di trovare una formula vantaggiosa che possa al contempo accontentare le richieste madrilene.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il piano del Milan sarebbe così riassumibile: proposta di un prestito biennale con diritto di riscatto dilazionato in più anni, in modo da non pesare su un unico bilancio e nel rispetto del Financial Fair Play. Con ingaggio da 4 milioni totalmente a carico dei meneghini.

Se il Real Madrid dovesse acconsentire, allora bisognerebbe soltanto sciogliere il nodo sull'eventuale cifra del riscatto per uno degli esuberi che ha già fatto capire di voler cambiare area. Il rapporto con Zinedine Zidane è praticamente inesistente, punto a favore per i milanisti che sognano il colpaccio.

'Diavolo' forte anche su Jordan Veretout: pareggiata l'offerta della che aveva l'accordo con il giocatore, la sensazione è che la differenza la faranno i vari bonus legati alla conquista della . Ritenuti eccessivi i 25 milioni richiesti dalla che ai giallorossi ha chiesto uno tra El Shaarawy e Ünder, trovando un muro. Per il centrocampo piace pure Dennis Praet, per il quale la chiede oltre 20 milioni.

Milan in attesa di una risposta dallo per Ozan Kabak, difensore classe 2000 che fa gola a molte società europee. Attenzione al coetaneo Emanuel Vignato, stellina del acquistabile per la cifra di 8 milioni.

Possibile sfida tutta inglese per Franck Kessié: come riferito da 'Il Corriere dello Sport' , e sono pronte a darsi battaglia partendo da 30 milioni di euro come base d'asta. Lucas Biglia può partire con un'offerta da 15-16 milioni.